В Москве полицейский начальник попался на взятке от сутенера в миллион рублей

В Москве заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по Басманному району попался на взятке в один миллион рублей. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает «Инфо 24».

По информации издания, 35-летний старший лейтенант Анзор Хамыстханов получил денежные средства от сутенера, пообещав избавить организатора проституции от уголовного преследования. За деньгами полицейский отправил посредника, который после получения 1,1 миллиона рублей был задержан. Мужчина дал признательные показания, после чего задержали самого Хамыстханова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следователи проводят комплекс необходимых мер для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

9 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае была задержана банда, состоявшая из полицейских, которая за четыре года собрала 54 миллиона рублей взяток.