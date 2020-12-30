Российской экономике помогут по-новому

Правительство подготовило инициативу, посредством которой собирается помочь российской экономике по-новому. Об этом в интервью РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и коммуникаций Максим Паршин.
По словам чиновника, новые меры будут направлены на поддержку IT-отрасли. Главная из них касается льготного доступа предприятий малого и среднего бизнеса к отечественному программному обеспечению. Государство будет субсидировать разработчикам половину стоимости лицензии на специализированный софт — при условии его продажи малому или среднему бизнесу.
При этом отечественных разработчиков программного обеспечения обяжут обеспечить совместимость своей продукции с операционными системами, микроэлектроникой и процессорами российского производства.
Окончательный перечень мер поддержки IT-индустрии должно утвердить правительство. Когда это произойдет, Паршин не уточнил. Новый пакет станет вторым.
Первый был разработан по инициативе президента Владимира Путина летом. Главной его составляющей стал налоговый маневр в IT-отрасли. С 2021 года налог на прибыль для занятых в этой сфере компаний снизится с 20 до трех процентов, а ставка страховых взносов — с 14 до 7,6 процента. При этом чтобы претендовать на льготы, предприятия должны соответствовать нескольким критериям, в частности, получать не менее 90 процентов дохода от разработки программного обеспечения и баз данных, иметь государственную аккредитацию и располагать штатом сотрудников не менее, чем из семи человек.