Российская компания решила выйти в Европу через «двойника»

Российская IT-компания Softline решила приобрести немецкого «двойника» с таким же названием и через слияние с ним выйти на рынок Европы, пишет «Коммерсантъ».

Сделка оценивается в 7,6 миллиона евро. За эти деньги российская Softline получит от нынешнего собственника немецкой Softline AG — S.K. Management and Investment Company mbH — 63,3 процента ее акций.

Компании до сих пор не имели каких-либо связей. Немецкая Softline AG была основана в 1983 году и с тех пор стала крупным игроком на европейском рынке с контрактами в Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании.

Материалы по теме Немая сцена Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая? За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год

Российская Softline основана на 10 лет позже своей будущей дочерней структуры бизнесменом Игорем Боровиковым, который до сих пор остается основным акционером. Также за время существования в компанию инвестировали крупные фонды, среди которых Da Vinci Capital и Zubr Capital, а также Совкомбанк. При этом компания до сих пор не торгуется на бирже, в отличие от немецкой Softline AG, бумаги которой обращаются на Франкфуртской и Мюнхенской площадках.

Опрошенные изданием эксперты считают наиболее вероятным мотивом для приобретения желание российской Softlne получить контракты немецких партнеров, а также избежать путаницы с названиями при работе на европейском рынке.

Основные направления деятельности российской Softline: разработка собственных решений в области облачного хранения данных и информационной безопасности, а также лицензирование и распространение программного обеспечения.