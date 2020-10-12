Российской IT-компании помогли заключить первые контракты в Европе

В Центре поддержки экспорта Кузбасса помогли IT-компании «Атвинта» из Кемеровской области, которая раньше работала только на российском рынке, заключить первые экспортные контракты на оказание цифровых услуг для Европы. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает ТАСС в понедельник, 12 октября.

Компании компенсировали около 80 процентов стоимости участия в акселераторе «Go Global» — трехмесячной программе развития IT-компаний, уже работающих на экспорт или только планирующих выйти на зарубежные рынки.

В результате компания заключила контракты на 22 тысячи долларов. Первые партнеры российской компании находятся в Италии, Испании и Эстонии. Для них IT-специалисты из Кемеровской области займутся разработкой сайтов, брендингом и ведением контекстной рекламы.

Поддержка была оказана в рамках реализации нацпроекта. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» планируется реализовать до 2030 года. Он нацелен на переключение с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров с добавленной стоимостью, создание конкурентоспособной продукции и ее реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, а также на усовершенствование логистики и обновление мер поддержки экспортеров.