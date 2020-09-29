Волгоградских бизнесменов обучат выходить на зарубежный рынок

В Волгоградской области бизнесменов обучат основам экспортной деятельности и выхода на зарубежный рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Уточняется, что до конца 2020 года обучающие семинары пройдут представители 50 малых и средних предприятий (МСП) региона.

«Цикл семинаров проводится в рамках федерального проекта Российского экспортного центра "Школа экспорта АО "РЭЦ"», — говорится в сообщении. Также в администрации назвали образовательные услуги наиболее востребованной мерой поддержки бизнеса.

В регионе реализуются различные региональные проекты в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.