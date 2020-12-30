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Стали известны подробности гибели в ДТП спикера Ярославской облдумы

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Фото: страница «Ярославская областная Дума» во «ВКонтакте»

Погибший в ДТП спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов ехал на личном автомобиле в Тверскую область, где собирался провести новогодние праздники. Такие подробности сообщили в пресс-службе облдумы, передает «Коммерсантъ».

Известно, что Константинов посетил с рабочей поездкой Ростовский район региона, встречался там с медработниками и пациентами центральной районной больницы. После этого он отпустил служебный автомобиль, чтобы поехать на своем.

По данным управления Следственного комитета по Тверской области, авария произошла около 14 часов на 90-м километре дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​.

Константинов ехал за рулем Hyundai Santa Fe, авария произошла из-за столкновения с автомобилем Mazda, которым управляла 37-летня женщина.

Спикер облдумы умер на месте, россиянку госпитализировали. СК организовал проведение доследственной проверки.

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