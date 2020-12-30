Спикер парламента российского региона погиб в ДТП

Спикер парламента Ярославской области Алексей Константинов погиб в ДТП. Об этом сообщает «ЯРНОВОСТИ» со ссылкой на источник в областной думе.

По словам собеседника издания, Константинов разбился в Тверской области по пути домой. Чиновник возвращался из Тверской области. Он ехал на личном автомобиле.

В управлении МЧС по Тверской области изданию сообщили, что водитель, который находился за рулем второй машины, госпитализирован.

Ранее в Татарстане бывший следователь устроил смертельное ДТП после увольнения. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он сел за руль своей легковушки и врезался в боковую часть такси. Находившаяся в салоне 17-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу, где она, не приходя в сознание, скончалась.