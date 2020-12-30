В России взлетели цены на крабовый салат

Цена на традиционный новогодний крабовый салат взлетела за год на 14 процентов — это почти в четыре раза больше официального уровня инфляции. Стоимость ингредиентов для блюда, необходимых на семью из четырех человек, составила 231,92 рубля. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском», сообщает RT.

Отмечается, что для проведения расчетов использовался классический рецепт салата, в который входят крабовые палочки, огурцы, майонез, яйца, консервированная кукуруза и соль. Так, цена пачки крабовых палочек на четыре порции составила 99 рублей, яиц — 27,62 рубля, огурцов — 34,25 рубля, кукурузы — 61 рубль, майонеза — 10,2 рубля, а соли — 27 копеек.

Чтобы установить стоимость продуктов, специалисты проанализировали более 23 миллиардов кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что цена на оливье взлетела на 6,8 процента за год. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, за год ингредиенты для салата подорожали с 326 рублей до 348 рублей.