В России взлетела цена на селедку под шубой

В России взлетела цена на салат «селедка под шубой». В этом году он обойдется россиянам на восемь процентов дороже, чем в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оператора фискальных данных OFD.ru.

В среднем по стране минимальная цена двух килограммов салата составила 201 рубль. По данным аналитиков, 500 граммов картофеля обойдутся покупателю в 18,9 рубля, моркови — 8,5 рубля, свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 граммов репчатого лука — 1,9 рубля, 250 граммов майонеза — 49,3 рубля, 500 граммов сельди — 68,1 рубля.

Самая высокая стоимость приготовления селедки под шубой оказалась в Евпатории (354 рубля), а самая низкая — в Бийске (122 рубля). Средняя стоимость готового салата в магазинах — 388,5 рубля за килограмм. Меньше всех потратят при этом жители Челябинска (188,3 рубля), а больше других — питерцы.

Ранее стало известно, что цена салата оливье взлетела на 6,8 процента в 2020 году, что выше уровня инфляции. Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту.