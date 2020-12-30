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Захарова обосновала необходимость введения новых санкций

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обосновала необходимость введения новых санкций против других стран. Об этом она рассказала в программе «Специальный гость» с Тиной Канделаки на YouTube-канале RTVI.

По ее словам, Россия не пытается никого обогнать в данном вопросе, а лишь отвечает на подобные меры в свой адрес. Захарова отметила, что Россия не стремится идти «по дороге санкций, противостояний и так далее». Представитель министерства объяснила, что каждый раз российские власти, отвечая на введение санкций против страны, подчеркивают, что это «не их выбор». Она добавила, что Россия выступает за совершенно другие методы взаимодействия на международной арене.

Захарова также рассказала, что русофобия в США является одним из ключевых факторов внутриполитической борьбы. Она пояснила, что подобная практика входит в электоральный цикл и наблюдается во время избирательных кампаний.

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