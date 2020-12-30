Российский вирусолог описал мир после достижения коронавирусом своей цели

К тому моменту, когда коронавирус достигнет своей цели и станет эндемиком, эпидемиологическая ситуация во всем мире стабилизируется. Так ситуацию описал российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский, передает «Москва 24».

Аграновский объяснил, что еще до появления SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 существовало четыре эндемичных коронавируса, привычных для людей. Такие вирусы вызывали легкие недомогания, сезонные ОРВИ, на которые не обращали много внимания, заявил он.

По словам вирусолога, постепенно коронавирус превратится в такой же эндемик и перестанет быть чем-то пугающим в том числе и после того, как будет налажена вакцинация и качественное лечение тяжелых случаев. Аграновский считает, что на это понадобится около года.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что цель SARS-CoV-2 заключается в том, чтобы стать эндемиком, как и другие коронавирусы. По их мнению, вирус продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно там, где наиболее интенсивное распространение. Спасению жизней будет способствовать хорошее здоровье населения.

Специалисты также считают, что вирус, став эндемиком, останется угрозой, но очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной вакцинации.