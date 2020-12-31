Российский посол раскрыл позицию Австрии по «Северному потоку-2»

Власти Австрии надеются, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» будет успешно завершен, несмотря на введенные против него санкции США. Такую позицию страны по данному вопросу раскрыл посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, Австрия занимает конструктивную и последовательную позицию в плане реализации проекта.

«Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели — не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС», — пояснил Любинский.

Ранее в декабре глава МИД Германии Хайко Маас пообещал защитить строительство газопровода «Северный поток-2» от ограничений, которые могут наложить при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по газопроводу даже при смене руководства Соединенных Штатов.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.