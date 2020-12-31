Представитель Чичериной объяснил вызов певицы в уголовный розыск

Директор российской певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов объяснил вызов певицы на допрос в уголовный розыск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, заявление на исполнительницу написали некие украинские деятели. Обвинения в адрес певицы Колесов назвал клеветой. Сейчас артистка находится в Нагорном Карабахе. В Москву она приедет после Нового года.

О вызове Чичериной на допрос стало известно 30 декабря. В пресс-службе певицы рассказали, что она не смогла прибыть в полицию, так как находится за пределами России.

В конце октября Юлии Чичериной вручили паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). До этого певица отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и попала под обстрел азербайджанских беспилотников.