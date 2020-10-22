Чичериной вручили паспорт ДНР

Российской певице Юлии Чичериной вручили паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

В сети появилось фото, на котором артистка показывает документ. Рядом с ней при этом стоит глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее в октябре стало известно, что Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Перед этим она опубликовала в Instagram свое фото в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.

В декабре 2018 года Чичерина поведала о «стреляющих старух в огородах» Донбасса неграх и биатлонистках. Артистка неоднократно приезжала в регион с концертами после начала конфликта. Она также выпустила посвященные ополченцам клипы «На передовой» и «Рвать». В дискографии 40-летней певицы шесть студийных альбомов, среди наиболее известных ее песен — «Ту-лу-ла» и «Дорога».