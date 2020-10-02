Раскрыты подробности обстрела Чичериной азербайджанскими беспилотниками

Певица Юлия Чичерина не пострадала во время обстрела азербайджанскими беспилотниками в Нагорном Карабахе. Подробности инцидента раскрыл находившийся с ней муж Сухраб Раджабов, передает издание «Подъем» в пятницу, 2 октября.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они (беспилотники — прим. «Ленты.ру») вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает», — отметил Раджабов. Он добавил, что пара прибыла в зону конфликта «добровольцами» ради поддержки.

Ранее в пятницу стало известно, что Чичерина попала под обстрел. За два часа до этого артистка опубликовала снимок, на котором предстала в каске и в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.