Чичерина рассказала о спасшей ее во время обстрела кошке

Исполнительница хита «Ту-лу-ла» Юлия Чичерина заявила, что во время обстрела беспилотников в Нагорном Карабахе ее спасла кошка. Комментарий артистки опубликовал Telegram-канал WarGonzo в пятницу, 2 октября.

«Чувствую себя отлично, я цела, не ранена», — подчеркнула певица. Она заявила, что с началом бомбежки ее окружение спряталось под навесом закрытой торговой лавки.

«Меня спасла кошка, потому что я увидела, что кошка спокойно сидит. Я пошла, к кошке села, и мы вместе с ней сидели», — рассказала Чичерина.

Артистка добавила, что обстрел велся с беспилотников по мосту: «Бомбили мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога».

Чичерина приехала в столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт, чтобы дать концерт. Ранее сообщалось, что азербайджанские войска нанесли удар по городу, пострадало много мирных жителей.

27 сентября начались бои в Нагорно-Карабахской Республике, из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.