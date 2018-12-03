Чичерина поведала о «стреляющих старух» в огородах Донбасса неграх и биатлонистках

Новости телеканала Царьград / YouTube

Российская певица Юлия Чичерина в интервью телеканалу «Царьград» рассказала, за что в Донбассе воюют люди. Комментарий артистки опубликован на YouTube.

«За что они там воюют? За русский мир, за что же еще. Это противостояние России и пиндосов», — объявила Чичерина.

Певица, которая неоднократно посещала Донбасс и получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), описала, как, по ее мнению, в украинском регионе ведутся боевые действия: «Понятно, что там просто все с ними, и укропы, и норвежцы, — там все понаехали — и французы, и биатлонистки латышские, все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах».

«Ну, короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь», — посетовала артистка.

Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами. Она также выпустила несколько клипов, посвященных ополченцам, — «На передовой» и «Рвать». В дискографии 40-летней Чичериной шесть студийных альбомов, среди наиболее известных ее песен — «Ту-лу-ла» и «Дорога».

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