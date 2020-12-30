Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск

Российскую певицу Юлию Чичерину вызвали на допрос в службу уголовного розыска подмосковного города Клин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку о вызове артистки.

Причина вызова певицы на допрос не уточняется. В пресс-службе Чичериной рассказали, что она не смогла прибыть в полицию, так как находится за пределами России. «Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января», — заявили там.

В конце октября Юлии Чичериной вручили паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). До этого певица отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

В дискографии Чичериной шесть студийных альбомов, среди наиболее известных ее песен — «Ту-лу-ла» и «Дорога».