Нелепая ошибка в резюме помешала женщине получить работу

Пользователи сети посмеялись над нелепой ошибкой женщины в резюме, которая в течение трех месяцев мешала соискательнице получить работу. Об этом сообщает The Mirror.

Героиня истории однажды попросила своего возлюбленного найти на домашнем компьютере ее резюме и повторно сохранить его в новом файле. Он выполнил просьбу, но не заметил, что программа автоматически изменила в документе имя женщины на название ее аккаунта.

В результате соискательница на протяжении нескольких месяцев отправляла резюме работодателям, представляясь им как Принцесса Банана Хэмм (Princess Banana Hamm — принцесса бананового гамака). Это сокращение от имени Принцессы Консуэллы Бананы Хэммок — так назвала себя героиня сериала «Друзья» Фиби, которая в одной из серий решила сменить имя и фамилию.

«Мы оба сразу поняли, почему ей не перезванивают для каких-либо собеседований», — рассказал бойфренд. Он добавил, что теперь ему похоже больше никогда не разрешат делать что-либо на компьютере любимой в ее отсутствие.

В сети с юмором отнеслись к неординарной ситуации, пользователи посмеялись над невнимательностью пары. Некоторые пошутили, что сотрудники отдела кадров все равно могли бы вызвать женщину на собеседование, ведь кто-то из них наверняка является фанатом «Друзей».