Интернет и СМИ
 
Последние новости
Экономист рассказал о последствиях «невиданных» санкций США для России
Жириновский предложил новое место для скандального памятника «Аленке»
Российская молодежка обыграла в овертайме Швецию на ЧМ мира по хоккею
Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь 
Россияне назвали самые раздражающие факторы на Новый год
Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Казахстане
Роналду назвал мечту в футболе
Врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Новости партнеров

Нелепая ошибка в резюме помешала женщине получить работу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Пользователи сети посмеялись над нелепой ошибкой женщины в резюме, которая в течение трех месяцев мешала соискательнице получить работу. Об этом сообщает The Mirror.

Героиня истории однажды попросила своего возлюбленного найти на домашнем компьютере ее резюме и повторно сохранить его в новом файле. Он выполнил просьбу, но не заметил, что программа автоматически изменила в документе имя женщины на название ее аккаунта.

В результате соискательница на протяжении нескольких месяцев отправляла резюме работодателям, представляясь им как Принцесса Банана Хэмм (Princess Banana Hamm — принцесса бананового гамака). Это сокращение от имени Принцессы Консуэллы Бананы Хэммок — так назвала себя героиня сериала «Друзья» Фиби, которая в одной из серий решила сменить имя и фамилию.

«Мы оба сразу поняли, почему ей не перезванивают для каких-либо собеседований», — рассказал бойфренд. Он добавил, что теперь ему похоже больше никогда не разрешат делать что-либо на компьютере любимой в ее отсутствие.

В сети с юмором отнеслись к неординарной ситуации, пользователи посмеялись над невнимательностью пары. Некоторые пошутили, что сотрудники отдела кадров все равно могли бы вызвать женщину на собеседование, ведь кто-то из них наверняка является фанатом «Друзей».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman notices mortifying error on CV after failing to get a job for three months
Россиянам рассказали о тревожных «звоночках» во время собеседования
Юноша годами притворялся студентом и запутался во лжи
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0325 ноября

«На грани сучки и хорошей девочки»

Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
10:5728 декабря

Рассказавшую о вспышке коронавируса в Ухане журналистку посадили в тюрьму

09:3928 декабря

Подростки несколько часов пытали взрослого мужчину на стриме

08:2128 декабря

Телеведущая разрыдалась и сорвала прямой эфир

Интернет и СМИ00:0428 ноября

«Рано или поздно все начинают этим заниматься»

Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
05:5728 декабря

Женщины перечислили неожиданные возбуждающие их черты мужчин

19:0827 декабря

Журналист испытал российскую вакцину от коронавируса и поделился впечатлениями

15:2827 декабря

Москвич поспорил о России и подал в суд на Познера

Интернет и СМИ00:0318 ноября

«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»

Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
15:1227 декабря

Соловьев дал прогноз на 2021 год

14:0627 декабря

Стало известно о долгах Петросяна из-за Степаненко

12:4127 декабря

Российский блогер назвал бывшего депутата тварью и заинтересовал прокуратуру

Россия
«Не вижу повода не выпить»
 
Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка похоронили в Москве
Андрей МалаховЗвезды против мусора
О раздельном сборе отходов — восходящем тренде уходящего года
Мурашко назвал наиболее частую причину смерти россиян
Российским детям-сиротам показали балет «Щелкунчик»
Люди развития
Кто олицетворяет сегодня экономику Москвы
Все материалы
Мир
Китай заподозрили в сотворении гостайны из коронавируса
Захарова отреагировала на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему
Глава ВОЗ назвал главные уроки 2020 года
Те, кто ушли
Самые известные люди, скончавшиеся в 2020 году
Британскую ЧВК обвинили в причастности к убийству Сулеймани
«Через заднюю дверь»
Как привычка китайцев давать взятки привела к распространению коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Россияне стали меньше хранить сбережения в рублях
Держатели карт «Мир» получат кешбэк 5 процентов в супермаркетах BILLA
Жители Таиланда начали опустошать «золотые запасы» на фоне массового голода
Названы самые доходные вложения года
Черная полоса
Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
Все материалы
Силовые структуры
Банду из российских полицейских задержали с наркотиками и гранатами
Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд
Путин запретил разглашать личные данные силовиков
Спецназ задержал отлученного от церкви схиигумена Сергия
Ранее он опубликовал в сети ролик с призывом к своим сторонникам «умереть за Россию»
На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Артем Дзюба«Футбол, в который мы играем, устарел»
Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
Рождественский залп
Лондонское дерби и битва «Лестера» с «Манчестер Юнайтед» — интриги стартующего в АПЛ Boxing Day
«Я растерзал всех»
Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
Алена Косторная«Все очень плохо»
Отмена турниров, уход Косторной к Плющенко и провал Загитовой на ТВ: 2020 год в фигурном катании
Все материалы
Культура
Певицу Валерию затравили из-за поздравления с католическим Рождеством
Нормально все было
Вирус, регги, нос разбитый: 25 лучших фильмов 2020 года
Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Вспомнить дно
Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года
В США «Щелкунчика» посчитали расистским и унизительным
«Сейчас у тебя три отморозка разговаривают, а будет один»
Книгу россиянина сравнивали с романами Эко и Мураками. Теперь он пишет продолжение «Одиночества-12»
Все материалы
Интернет и СМИ
Оператор российского телеканала упал в реку с корабля
Какие законы и инициативы в интернет-сфере и IТ приняли в России в 2020 году
Снижение налогов, наказание за цензуру и борьба с пиратами
Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете
«Потенциал огромен»
Коронавирус жестко ударил по экономике России и всего мира. Какие отрасли могут ее спасти?
Познер назвал главное лишение 2020 года
В Google-документах обнаружили опасную уязвимость
«Место для деградации»
TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
Все материалы
Ценности
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в ванной
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Врач указал на существенный недостаток американской вакцины от коронавируса
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
Узбеки и казахи поспорили из-за наряда невесты Роналду
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
Платье любимого дешевого бренда россиян со стрингами сравнили с 2020 годом
Все материалы
Путешествия
«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи»
Закрытые границы, странные правила и страх: как туристы пережили 2020 год и что ждет их дальше?
«Даже во время войны такого не было»
Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
Миссия — выжить
Какие лекарства защитят путешественников в пандемию коронавируса?
Все материалы
Из жизни
Необычная традиция принесла друзьям 56 миллионов рублей
Раскрыта главная ошибка при варке пельменей
Диетолог поделилась способом избежать похмелья после Нового года
Супруги пошли гулять по пляжу и нашли рвоту кашалота на 600 тысяч долларов
Все материалы
Koenigsegg улучшил гиперкар Agera RS
Насколько подорожали автомобили в России в 2020 году
В среднем цены выросли на 10 процентов
Стало известно, когда Honda прекратит продажи автомобилей в России
Автомобильные грёзы Пьера Кардена
К каким машинам приложил руку легендарный французский кутюрье
ГАЗ отсудил 180 тысяч рублей за игрушечные китайские «Волги»
Он помнит доллар маленьким: вторая молодость Kia Mohave
Как небольшой рестайлинг полностью преобразил флагманский внедорожник Kia
Porsche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»
Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
«Человек не знает, как вернуться к нормальной жизни»
Рождение детей становится испытанием для миллионов россиян. Как им помочь?
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Все материалы