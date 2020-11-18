Россиянам рассказали о тревожных «звоночках» во время собеседования

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис», который поможет гражданам, у которых возникли сложности из-за пандемии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В создании проекта участвовали преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России и эксперт в поиске работы Алена Владимирская.

Подписчикам официальных групп «Работа в кризис» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» будут доступны видеоуроки, вебинары и другие материалы о том, как перестроиться к новым реалиям жизни, возникшим в связи с коронавирусной инфекцией. Из видеоуроков россияне узнают, где разместить резюме и как найти работу в цифровом мире. Кроме того, пользователи разберут плюсы и минусы удаленного собеседования, а также научатся грамотно себя презентовать.

Тем, кто хочет поменять сферу деятельности, преподаватели онлайн-университета Skillbox расскажут, как правильно выбрать профессию в маркетинге, дизайне, программировании, игровой и киноиндустрии в 2021 году. А те, кто уже проходит собеседования, узнают о типичных вопросах от работодателей и тревожных «звоночках» во время прохождения интервью.

Перейти на поиск подходящих вакансий можно будет прямо из группы в ОК — достаточно будет указать сферу деятельности и интересующий город для работы. Кроме того, прямо в суперприложении «ВКонтакте» доступен раздел «Работа». В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя.