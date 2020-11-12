Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому

Российская социальная сеть «Одноклассники» решила помочь россиянам, которые остались дома из-за распространения коронавируса, и запустила проект «COVID-19: Вместе — не страшно!». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» возобновили работу ленты новостей о коронавирусе в разделе «Рекомендации» на фоне новых пиков заражений и введения дополнительных ограничительных мер. Она обеспечивает пользователей проверенной журналистами информацией из 150 федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — Министерства здравоохранения РФ и портала стопкоронавирус.рф.

В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Так, пользователи могут получить бесплатную консультацию терапевтов через сервис телемедицины «Доктис» и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн». В инструкции также собрана информация о мерах профилактики и способах, как ненавязчиво напомнить о них близким в соцсети. На странице есть и информация о видеозвонках ОК, которые доступны без авторизации в социальной сети.

На странице «COVID-19: Вместе — не страшно!» есть специальный раздел и для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе «ОК.Бизнес». Также через этот сайт можно попасть в «Кабинет бизнеса», где собраны все полезные сервисы соцсети для предпринимателей.

С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома: посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран, организовать отдых для себя и своих детей с помощью чтений сказок в исполнении Елены Летучей, Михаила Шаца, Кати Гершуни и других звезд.