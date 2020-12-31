Префект парижской полиции поздравил французов цитатой Троцкого

Префект парижской полиции Дидье Лальман разослал своим коллегам по госслужбе и журналистам поздравительную открытку с цитатой советского революционера Льва Троцкого. Об этом пишет Le Parisien.

«Я глубоко убежден, что мы нужный порядок совместными усилиями создадим, как бы ни каркали черные вороны. Только знайте и крепко помните, что вне этого — крах и гибель неизбежны. Лев Троцкий, 21 апреля 1918», — было написано в поздравлении.

Позднее евродепутат от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Жан-Лен Лакапель напомнил, что Троцкий «был ярым сторонником "красного террора", политики репрессий и массовых убийств, из-за которого погибли по меньшей мере 140 тысяч человек. Французы оценят», — отметил он, передает ТАСС.

Цитата в открытке приведена не полностью. Изначально основатель Рабоче-Крестьянской Красной Армии в лекции «Внешние и внутренние задачи Советской власти» говорил о необходимости перестроить армию так, чтобы избежать закабаления народных масс, в результате чего солдат оказался бы замотивирован сражаться «за себя».

Журналисты предположили, что этой цитатой Лальман намекнул, что «порядок не находится ни справа, ни слева», однако расписались в бессилии точно объяснить смысл его послания. Вместе с тем издание отмечает, что префект уже не раз оказывался в затруднительном положении из-за своих высказываний и поступков. В частности, он высказывал одобрение жестокости полиции при разгоне акций «желтых жилетов».