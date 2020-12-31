Россиянам раскрыли признаки взлома смартфона

Глава компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов раскрыл признаки, которые могут указывать на то, что смартфон пользователя взломан. Его слова приводит агентство «Прайм».

О взломе могут свидетельствовать медленная работа телефона, его «зависание» и быстрая разрядка батареи. Иногда это говорит об ошибке в коде вредоносной программы, предупредил россиян эксперт.

Такое программное обеспечение может попасть на телефон через интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике смартфона в неофициальном сервисном центре, уточняет эксперт. Эти программы не требовательны к производительности телефона и к заряду аккумулятора и проникают на телефон незаметно.

Первое время телефон может не подавать признаков взлома, однако на него могут указывать внезапно появившиеся уведомления от приложений, банков и социальных сетей. «Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами», — разъясняет Мясоедов.

Рано или поздно в работе зараженного зловредом гаджета начнутся перебои. Чтобы обезопаситься от взлома, рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам.

В случае, если пользователь подозревает, что его взломали, нужно позвонить по горячей линии производителю или продавцу устройства. Там подскажут, где произвести диагностику и очистить телефон от вредоносных программ.