В Киеве прошло шествие с факелами в честь Бандеры

В центре Киева прошло шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, передает РИА Новости.

Участники шествия собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру города. Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости.

В акции в том числе приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города. Такие же акции прошли и в других городах Украины.

В 1929 года Степан Бандера возглавил запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). ОУН выступала за создание независимого государства, населенного этническими украинцами. Ее боевое крыло Украинская повстанческая армия (Организация запрещена в России) в годы Великой Отечественной войны сначала активно сотрудничала с гитлеровцами, а затем вела боевые действия как против немецких войск, так и против советских частей. В 1959 году в Мюнхене его ликвидировал агент КГБ Богдан Сташинский.