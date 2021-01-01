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В России за сутки умерли 536 пациентов с коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России умерли 536 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 57 555 зараженных. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Зарегистрировано 27 039 новых случаев инфицирования за день, поправились 25 798 человек. С начала пандемии суммарно заразились 3,186 миллиона жителей России, более 2,5 миллиона уже вылечились.

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве (5907), Петербурге (3746), Подмосковье (1568). Меньше всего — на Чукотке (1) и в Ненецком автономном округе (6).

Антирекорд по суточной смертности в России произошел 24 декабря. Тогда погибли 635 человек.

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