В Москве уволили главу ГИБДД

Главу ГИБДД по Москве, полковника полиции Юрия Дроганова уволили с должности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Его отправили в отставку указом президента. Причина такого решения не уточняется. Временно исполняющим обязанности стал полковник полиции Алексей Диокин.

Дроганов был назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции Москвы 18 ноября 2019 года после четырех лет работы заместителем. До этого с марта 2015 года столичную ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко.

Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. С сентября 1996 года начал занимать руководящие посты.