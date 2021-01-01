Бывший чемпион UFC объяснил отказ от титула усталостью от побед

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс рассказал о своем решении перейти в тяжелый вес и отказаться от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в дивизионе полутяжеловесов. Об этом сообщает Bleacher Report.

33-летний американец признался, что в определенный момент устал от побед в полутяжелом весе. «Я почувствовал, что задержался в дивизионе. Я ломал чужую мечту много раз», — заявил Джонс.

Бывший чемпион UFC подчеркнул, что намерен остаться в тяжелом весе и завоевать титул в новом для себя дивизионе. Джонс назвал и своих потенциальных соперников: действующего обладателя пояса Стипе Миочича и франко-камерунского нокаутера Фрэнсиса Нганну.

В августе Джонс публично отказался от чемпионства в полутяжелом весе на фоне разногласий с UFC относительно гонораров. До октября американец был лучшим бойцом организации вне учета весовых категорий.