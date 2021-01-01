Число случаев коронавируса в США превысило 20 миллионов

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 миллионов. Об этом свидетельствуют приведенные 1 января данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Так, специалисты выявили 20 007 149 случаев заражения в стране, а число летальных исходов превысило 346,4 тысячи. Больше всего инфицированных в Калифорнии (2,30 миллиона), Техасе (1,77 миллиона), Флориде (1,32 миллиона), Нью-Йорке (979 тысяч), и Иллинойсе (963 тысячи).

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно отстает от графика из-за логистики. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 миллионов американцев.

Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.