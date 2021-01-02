Врачи случайно ввели американцам «коктейль Трампа» вместо вакцины

В американском штате Западная Вирджиния в округе Бун 42 людям случайно ввели «коктейль» с антителами с коронавирусу Regeneron, который принимал президент США Дональд Трамп во время болезни, вместо вакцины от COVID-19 Moderna, сообщает телеканал CNN.

Как утверждают чиновники местного Департамента здравоохранения, жизнь пациентов вне опасности. Генерал-майор Джеймс Хойер пояснил, что в момент, когда стало известно о произошедшем, немедленно были приняты меры чтобы исправить все.

Департамент здравоохранения округа Бун уведомил пострадавших об ошибке и предложил сделать им вакцину против Covid-19 повторно. Там отметили, что это был единичный инцидент, но не пояснили, как именно произошла ошибка.

В ноябре в США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусом «коктейлем» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который принимал президент страны Дональд Трамп во время болезни. Данное средство используется только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме. Пациенты, которым необходима кислородная терапия или же госпитализация, не будут принимать данный «коктейль».