В США разрешили лечить коронавирус «коктейлем Трампа»

В США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусом «коктейлем» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который принимал президент страны Дональд Трамп во время болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Согласно заявлению властей, данное средство будет применяться только в экстренных случаях для лечения взрослых и детей с заболеванием в легкой или средней форме. Пациенты, которым необходима кислородная терапия или же госпитализация, не будут принимать данный «коктейль».

Ранее сообщалось, что сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, его тест показал положительный результат.

2 октября стало известно о заражении президента Трампа коронавирусом. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом, он перенес COVID-19 бессимптомно.