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Сын Трампа заразился коронавирусом

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Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший
Фото: Carlos Barria / Reuters

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, его тест показал положительный результат. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.

По его словам, сын главы государства сдал тест в начале недели и с тех пор находится на карантине. «До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19», — подчеркнул он.

2 октября стало известно о заражении президента Трампа коронавирусом. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом, он перенес COVID-19 бессимптомно.

Вспышка COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в целом в мире инфицированы свыше 57,3 миллиона человек, умерли более 1,3 миллиона. В США к настоящему времени заразились почти 11,9 миллиона.

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