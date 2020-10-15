Сын Трампа переболел коронавирусом

Младший сын президента США Дональда Трампа — 14-летний Бэррон — переболел коронавирусом. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Сын американского лидера перенес COVID-19 бессимптомно.

«К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы», — отметила Мелания Трамп. По ее словам, у сына выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у нее и у Трампа. «В какой-то степени я была рада, что все мы прошли через это одновременно, потому что могли заботиться друг о друге и провести время вместе», — пояснила она.

Супруга Трампа сообщила, что позже подросток сдал еще один тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Также Мелания Трамп заявила, что вылечилась от коронавируса, результаты ее теста на COVID-19 отрицательные.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет.