Первая леди США Мелания Трамп вылечилась от коронавируса. Она сообщила, что результаты ее теста на COVID-19 отрицательные. Об этом сообщает ТАСС.

«Я рада сообщить, что у меня отрицательный результат [теста на коронавирус]», — говорится в заявлении супруги американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Мелания Трамп выразила надежду, что вернется к исполнению своих обязанностей, как только сможет.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет.