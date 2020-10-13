Перенесший коронавирус Трамп вознамерился расцеловать сторонников

Президент США Дональд Трамп вознамерился расцеловать всех своих сторонников на массовой встрече в штате Флорида. Об этом глава государства, перенесший вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19, публично объявил 12 октября.

Выступая во Флориде, Трамп заявил, что одарил бы своих сторонников «большим и сочным поцелуем». «Я пойду и поцелую всех в этом зале. Поцелую парней и прекрасных женщин», — воскликнул президент.

Он добавил, что чувствует себя полным сил. Как отмечает издание, это выступление главы государства состоялось на фоне того, что прирост новых случаев инфицирования достиг рекордных отметок в 17 штатах.

10 октября Трамп провел первое публичное мероприятие с тех пор, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он встретился со сторонниками на Южной лужайке Белого дома. Американский лидер был без маски.

Ранее Трамп рассказал, что во время болезни чувствовал себя не так, как должен чувствовать президент США. Он заявил, что быстро выздороветь ему помог экспериментальный препарат из антител, который «уничтожил вирус».

Президент США также сказал, что готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19 после того, как завершит лечение.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.

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