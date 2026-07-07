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08:46, 7 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о массированном ударе ВСУ по России

МО РФ: Над регионами России за ночь сбили 452 украинских беспилотника
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Над регионами России за ночь с 6 на 7 июля сбили 452 украинских беспилотника. Заявление с таким содержанием выпустило российское Минобороны, заявление приводит РИА Новости.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под удар попали 17 российских регионов, среди которых Курская, Тамбовская, Рязанская, Орловская области, Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее стало известно о крупнейшей за два года попытке атаки ВСУ на Москву.

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