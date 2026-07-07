Российские военные рассказали о бегстве украинских пограничников из Копани

Пограничники ВСУ бежали из Копаней, оставив на позициях бронежилеты и боеприпасы

Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области. Об этом заявил военнослужащий группировки войск «Восток» ВС РФ, командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир, передает Минобороны РФ.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие бегут к Осыкову в связи с серьезным давлением ВС России вблизи Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

1 июля ВС РФ взяли под контроль Копани Запорожской области. Село заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад и четырех полков ВСУ, а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области.