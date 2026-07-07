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08:49, 7 июля 2026Ценности

Пугачева спрятала элитную квартиру в Майами от американских санкций на трасте дочери

Пугачева спрятала элитную квартиру в Майами от санкций США, переписав на Орбакайте за $1
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева спрятала от американских санкций элитную квартиру в Майами путем нескольких операций с недвижимостью. В частности, она переписала ее за 1 доллар на свою дочь Кристину Орбакайте, сообщает Telegram-канал Shot.

Квартира была приобретена в марте 2004 года. Роскошная жилплощадь в Majestic Tower престижного района Bal Harbour в Майами на берегу океана занимает 285 квадратных метра. Она включает три спальни, четыре ванные комнаты и панорамные окна с видом на Атлантический океан. В самом комплексе находятся бассейны с подогревом, солярий, библиотека, теннисный корт и вертолетная площадка. В то время певица заплатила за такую квартиру 2 миллиона 50 тысяч долларов.

Однако после обострения внешнеполитической ситуации и появления антироссийских санккций в 2014 году Пугачева приняла решение подстраховаться. Она добавила нового собственника — Кристину Орбакайте, позднее — Никиту Преснякова и Михаила Земцова (мужа дочери).

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