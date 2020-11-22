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Трамп предупредил о «бесконтрольном» распространении коронавируса по миру

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Дональд Трамп предупредил о «бесконтрольном» распространении коронавируса по всему миру. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что в «фейк-ньюс», конечно, не расскажут о том, что ситуация с вирусом тяжелая не только в США. Он подчеркнул, что даже на саммите G20, который прошел в онлайн-формате, основной темой для обсуждения был именно коронавирус.

При этом американский лидер заявил, что жители США быстро вылечатся, особенно учитывая разработку вакцин в стране. Он добавил, что все меньше американцев умирают от коронавируса благодаря тому, что медицинские работники становятся все лучше и лучше в борьбе с заболеванием.

Ранее Трампа уличили в игнорировании борьбы с коронавирусом. Как рассказали собеседники издания The Washington Post, Трамп перестал заниматься вопросами, связанными с коронавирусом, за несколько недель до президентских выборов, переключив внимание непосредственно на них. В частности, президент стал игнорировать советы своих экспертов по здравоохранению и медицине.

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