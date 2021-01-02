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Мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

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Селин Дион
Селин Дион
Фото: @celinedion

Британский поклонник певицы Селин Дион сильно напился, смотря ее выступление по телевизору. Через несколько дней ему пришло письмо с уведомлением о том, что он сменил имя с Томас Додд на Селин Дион. Об этом пишет The Mirror.

30-летний гостиничный менеджер не помнит, как он поменял имя. Однако мужчина заплатил за процедуру 89 фунтов стерлингов (почти девять тысяч рублей), а затем заказал еще восемь сертификатов по 10 фунтов, подтверждающих его новое имя. После первоначального шока британец счел ситуацию смешной.

«Во время локдауна я смотрел много live-концертов по телевизору. Я могу только думать, что смотрел одно из ее выступлений и ко мне пришла "отличная идея" после нескольких рюмок», — признался новоиспеченный Селин Дион. Он также отметил, что первым его страхом была необходимость оправдываться перед отделом кадров и менять подпись в электронной почте.

«Мама не увидела в этом ничего смешного. Я объяснил, что могло быть и хуже, и я мог поменять имя на Борис Джонсон — нам просто повезло, что у него нет живых концертов. Теперь она смеется над этим», — рассказал бывший Томас Додд. Он также добавил, что пытался петь Дион в душе, однако, как пошутил британец, он не унаследовал ни ее таланта, ни ее кошелька. При этом менять имя обратно он пока не намерен.

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