США отложили массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить массовое производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределнный срок. По данным Bloomberg, официальные лица еще указали, когда истребитель будет готов к боевым испытаниям, которые неоднократно переносились с 2017 года.

Испытания были запланированы на декабрь 2020 года, а решение о массовом производстве по программе стоимостью 398 миллиардов долларов должно было быть принято не позднее марта. Пресс-секретарь заместителя министра обороны США Джессика Максвелл пояснила, что причиной отмены стали технические проблемы и влияние COVID-19.

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Новую дату назначат после независимой технической экспертизы.

В октябре журнал Popular Mechanics сообщил, что корпорация Lockheed Martin и Пентагон договорились задержать темпы выпуска F-35 Lightning II, поскольку военные настаивают на проверке окончательного дизайна серийной машины на симуляторе Joint Simulation Environment (JSE). Уточнялось, что проведение испытаний в условиях, близким к реальным, потребовало бы слишком много времени и финансов.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.