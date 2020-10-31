Назван способ обнаружить F-35

Малозаметные истребители, например, американский F-35 Lightning II, и крылатые стелс-ракеты можно обнаружить, отследить и, возможно, уничтожить, используя сетевые системы и слияние данных, пишет The Drive.

Примером подобной системы называется американская Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS), обеспечивающая взаимодействие элементов противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО).

Согласно публикации, подобная сетецентрическая интегрированная система управления огнем позволяет осуществлять сбор, идентификацию и устранение всех видов авиационных и ракетных угроз. В издании напоминают, что после определения угрозы система, объединяющая данные из различных источников, анализирует их, после чего предлагает наиболее эффективный способ ее устранения.

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В июне профессор университета Сидзуока (Япония) Кадзухиса Огава заявил, что стелс-истребители можно обнаружить из космоса при помощи спутников-шпионов.

В январе глава МИД России Сергей Лавров сказал, что радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты F-35 Lightning II вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».

В сентябре 2019 года издание C4ISRNET сообщило, что немецкая компания Hensoldt изобрела пассивную радиолокационную станцию TwInvis, способную обнаружить F-35 Lightning II.