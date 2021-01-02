В горах Абхазии спасли заблудившегося россиянина

В горах на территории Гагрского района Абхазии спасли заблудившегося жителя Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики, передают РИА Новости и «Интерфакс».

Как сообщили спасатели, 52-летний россиянин накануне направился в горный поход. В субботу, 2 января, стало известно, что турист заблудился в районе горы Мамзышха. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС отыскали потерявшегося мужчину и доставили его в город Гагра.

Ранее сообщалось о россиянах с детьми, которых пришлось спасать из снежного заноса в Сербии. Туристы передвигались на микроавтобусе по горам на западе страны, но застряли в снегу и не смогли самостоятельно выбраться. Их пришлось эвакуировать команде сербских пожарных-спасателей.