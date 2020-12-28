Россиян с детьми пришлось спасать из снежного заноса в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Сербии.

Согласно заявлению ведомства, граждане России передвигались на микроавтобусе по горам на западе страны. Однако они застряли в снегу и не смогли самостоятельно выбраться. Их пришлось эвакуировать команде сербских пожарных-спасателей. Отмечается, что в машине находились младенец и десятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Крыму внедорожник сорвался с обрыва, сидевшему в нем ребенку в последний момент удалось выскочить. Видео инцидента было опубликовано в сети. На кадрах видно, как автомобиль, рядом с которым стоят люди, слетает с горы в городе-крепости Мангуп и переворачивается. Очевидец, снимающий происходящее на камеру, отмечает, что внедорожник, скорее всего, забыли поставить на ручной тормоз.