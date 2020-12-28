Мир
 
Последние новости
Взорвавшего фургон в США бомбиста заподозрили в 5G-паранойе
Российская военная полиция прибыла в район Сирии для стабилизации обстановки
Отели Подмосковья начнут принимать гостей только с тестом на коронавирус
Модель погрузилась в ледяную воду в купальнике в честь 52-летия
Список вакцинируемых от коронавируса в Москве расширили
На Украине начали переписывать учебники ради гендерного равенства
Названо имя подозреваемого в организации взрыва фургона в американском городе
В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
Армия США получила «убийцу» российской «Арматы»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян с детьми пришлось спасать из снежного заноса в Сербии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Staff Photographer / Reuters

Россиян с детьми пришлось спасать из снежного заноса в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Сербии.

Согласно заявлению ведомства, граждане России передвигались на микроавтобусе по горам на западе страны. Однако они застряли в снегу и не смогли самостоятельно выбраться. Их пришлось эвакуировать команде сербских пожарных-спасателей. Отмечается, что в машине находились младенец и десятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Крыму внедорожник сорвался с обрыва, сидевшему в нем ребенку в последний момент удалось выскочить. Видео инцидента было опубликовано в сети. На кадрах видно, как автомобиль, рядом с которым стоят люди, слетает с горы в городе-крепости Мангуп и переворачивается. Очевидец, снимающий происходящее на камеру, отмечает, что внедорожник, скорее всего, забыли поставить на ручной тормоз.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму сняли на видео
Турист спас двух упавших в ледяную реку на автомобиле мужчин
Высокопоставленный дипломат спас тонущую в реке девушку на глазах у толпы зевак