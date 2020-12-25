Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму сняли на видео

Внедорожник сорвался с обрыва в Крыму, сидевшему в нем ребенку в последний момент удалось выскочить. Видео инцидента опубликовано в паблике @crimea_ghest в Instagram.

На кадрах видно, как автомобиль, рядом с которым стоят люди, слетает с горы в городе-крепости Мангуп и переворачивается. Очевидец, снимающий происходящее на камеру, отмечает, что внедорожник, скорее всего, забыли поставить на ручной тормоз. «Лишь бы там людей не было. Еще и крест снесли», — говорит он.

В подписи к видео автор рассказал, что позже пообщался с хозяином разбившегося автомобиля. Оказалось, что в салоне находился его сын, который едва успел выбраться наружу. «Люди пытались удержать машину. Слава богу, все живы! Мужчина сказал, что перед поездкой у него кололо сердце, как чувствовал», — отметил крымчанин.

В июле в Крыму сорвалась с обрыва машина туристки, приехавшей из Москвы. Девушка забыла поставить автомобиль на ручной тормоз. В салоне находилась собака, она погибла после удара о камни.