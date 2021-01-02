В Хабаровске прекратились митинги в поддержку Фургала

Возле правительства Хабаровска после Нового года прекратились митинги в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Пресс-служба правительства подчеркнула, что акции на площади Ленина больше не проводятся ни в выходные, ни в будни. Отмечается, что за все время их проведения было предотвращено порядка 500 правонарушений: было выписано 300 штрафов общей суммой на 3,5 миллиона рублей, около 100 человек были арестованы, а 40 участникам акции назначили исправительные работы.

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Ранее представитель Генеральной прокуратуры России Сергей Бочкарев на заседании Басманного суда Москвы заявил, что Фургал использует протесты в Хабаровске в своих целях и интересах. По мнению Бочкарева, бывший губернатор посмотрел видео с акций и счел себя «великим государственным деятелем».

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. После этого местные жители начали акции протеста, требуя в том числе открытого суда над бывшим главой региона.