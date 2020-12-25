Полпред Путина прокомментировал протесты в Хабаровске

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в убийствах, и странно выходить на митинги в его защиту. Об этом вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил в интервью РБК.

«Мне кажется, что протестовать против наличия в России уголовного наказания за убийство — это немножко странно. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову мысль о том, что нужно принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности за убийства, поскольку он, будучи губернатором, нравился значительному количеству народа», — прокомментировал Трутнев протесты в Хабаровске.

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Он отметил, что следственные органы должны разобраться в этой истории и суд примет соответствующее решение. При этом рассмотрение дела необходимо оставить в Москве, чтобы «те же самые люди [в Хабаровске] не давили на правоохранительные органы». Полпред подчеркнул, что влиять на уголовный процесс недопустимо, не должно быть никакой политизации подобных вопросов.

По словам политика, в настоящее время наблюдаются некоторые улучшения в работе администрации правительства Хабаровского края, начали реализовываться затяжные проекты. «Но, мне кажется, здесь намного важнее не моя оценка, а оценка жителей Хабаровского края, они ведь будут выбирать губернатора», — заключил Трутнев.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля. Его обвиняют в двух убийствах и одном покушении в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам политик заявляет, что его хотели сместить с должности «определенные должностные лица». После увольнения Фургала в Хабаровске начались массовые протесты. Местные жители требовали в том числе открытого суда над бывшим главой региона.