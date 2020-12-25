Россия
 
Последние новости
Самолет выкатился за пределы полосы в московском аэропорту
Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России
Песков прокомментировал публикацию отчета о лечении Навального
Россияне с иммунитетом к коронавирусу получили преимущество на рынке труда
Раскрыты подробности инцидента с выкатившимся за полосу самолетом в Москве
Более 100 человек погибли в результате кровавой бойни в Африке
Полностью снесенный «Олимпийский» в Москве показали на фото 
Лев набросился на леопарда и попал на видео
Смартфоны рекордно подорожали
Новости партнеров
Прослушать новость

Полпред Путина прокомментировал протесты в Хабаровске

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: RusNews / YouTube

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в убийствах, и странно выходить на митинги в его защиту. Об этом вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил в интервью РБК.

«Мне кажется, что протестовать против наличия в России уголовного наказания за убийство — это немножко странно. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову мысль о том, что нужно принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности за убийства, поскольку он, будучи губернатором, нравился значительному количеству народа», — прокомментировал Трутнев протесты в Хабаровске.

Он отметил, что следственные органы должны разобраться в этой истории и суд примет соответствующее решение. При этом рассмотрение дела необходимо оставить в Москве, чтобы «те же самые люди [в Хабаровске] не давили на правоохранительные органы». Полпред подчеркнул, что влиять на уголовный процесс недопустимо, не должно быть никакой политизации подобных вопросов.

По словам политика, в настоящее время наблюдаются некоторые улучшения в работе администрации правительства Хабаровского края, начали реализовываться затяжные проекты. «Но, мне кажется, здесь намного важнее не моя оценка, а оценка жителей Хабаровского края, они ведь будут выбирать губернатора», — заключил Трутнев.

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля. Его обвиняют в двух убийствах и одном покушении в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам политик заявляет, что его хотели сместить с должности «определенные должностные лица». После увольнения Фургала в Хабаровске начались массовые протесты. Местные жители требовали в том числе открытого суда над бывшим главой региона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трутнев — РБК: «Надо начинать платить за иностранную рабочую силу»
Оперативники пришли с обыском к бывшей жене Фургала
Путин рассказал об отношениях с Фургалом
Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве