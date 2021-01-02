Московский школьник вызвал полицию в ответ на попытку мамы уложить его спать

Московский школьник в ответ на попытку мамы уложить его спать вызвал домой наряд полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

После ссоры с матерью 13-летний подросток закрылся в туалете и тайно позвонил в полицию. Правоохранителям он рассказал, что его мать «буянит». Однако по приезде полицейские выяснили, что женщина трезва и не употребляет алкоголь в принципе.

Мать школьника рассказала полицейским, что она готовила на кухне праздничный обед на следующий день. В это время сын, по ее словам, «мешался под ногами» и игнорировал просьбы пойти спать, из-за чего и произошел конфликт. В результате правоохранителям удалось помирить мать и сына.

В ноябре сообщалось о мужчине, который сдал своего брата полиции. Он сделал это после того, как узнал, что родственник начал водить автомобиль без очков и контактных линз, несмотря на плохое зрение. В итоге у брата мужчины отобрали права за опасное вождение.