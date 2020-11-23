Россиянка сдала полиции сына из-за склада нелегального оружия в их квартире

В Москве за незаконное хранение и изготовление оружия задержан 44-летний безработный россиянин. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным МВД, 71-летняя мать задержанного позвонила в службу «02» и сообщила, что в комнате ее сына раздаются выстрелы. Прибывший наряд полиции вошел в комнату и задержал дебошира. Выяснилось, что безработный от скуки расстреливал различные предметы в доме. Обыскав помещение, полицейские обнаружили целый склад нелегального оружия.

Полицейские изъяли пистолеты Стечкина, Макарова и ТТ, которые, согласно исследованию, являются огнестрельными, травматическое оружие с просроченной лицензией и детали от еще одного пистолета. Кроме того, в квартире подозреваемого обнаружены 200 патронов различных калибров и банки с порохом.

Дознаватели возбудили уголовные дела по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и 222.1 («Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ») УК РФ. В настоящее время задержанный владелец оружейного склада находится под подпиской о невыезде.