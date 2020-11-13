ФСБ провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию в 16 регионах страны по пресечению деятельности подпольных оружейников. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей ведомства.

В результате оперативных мероприятий ликвидирована сеть кустарных производителей оружия, изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 171 ручная граната, 15 килограммов взрывчатых веществ и более 24 тысяч патронов.

Оперативное видео ФСБ опубликовала «КП» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно изъятое оружие, бойцы спецназа задерживают подозреваемых.

Подпольный бизнес вели 27 человек, проживающих в разных регионах. Они занимались переделкой гражданского оружия в боевое, а затем реализовывали его. В их распоряжении были 17 подпольных мастерских.