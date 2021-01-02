Названа причина смерти актера Владимира Коренева

Причиной смерти актера Владимира Коренева стал коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Электротеатра Станиславский.
Вдова артиста Алевтина Коренева в разговоре с ТАСС подтвердила эту информацию.
О смерти Коренева стало известно ранее 2 января. Он находился в «красной зоне» с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Он назвал Коренева человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.