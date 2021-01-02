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Названа причина смерти актера Владимира Коренева

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Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Причиной смерти актера Владимира Коренева стал коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Электротеатра Станиславский.

Вдова артиста Алевтина Коренева в разговоре с ТАСС подтвердила эту информацию.

О смерти Коренева стало известно ранее 2 января. Он находился в «красной зоне» с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье 80-летнего актера. Он назвал Коренева человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.

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